ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اندونيسيا الى 77 قتيلاً

أفادت وكالة "AFP" بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اندونيسيا الى 77 قتيلاً.

وكانت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي قد تسبب بمقتل ما لا يقل عن 42 شخصا. وقال مسؤولون إن عشرات أصيبوا أيضا جراء الفيضانات، كما تضررت عشرات المنازل، مرجحين زيادة عدد الضحايا.

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كما تسببت أمطار غزيرة في منطقة سينتاني القريبة من جايابورا، عاصمة الإقليم، في إصابة 21 شخصا بجروح.