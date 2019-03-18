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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اندونيسيا الى 77 قتيلاً

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أفادت وكالة "AFP" بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اندونيسيا الى 77 قتيلاً.

وكانت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي قد تسبب بمقتل ما لا يقل عن 42 شخصا. وقال مسؤولون إن عشرات أصيبوا أيضا جراء الفيضانات، كما تضررت عشرات المنازل، مرجحين زيادة عدد الضحايا.

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كما تسببت أمطار غزيرة في منطقة سينتاني القريبة من جايابورا، عاصمة الإقليم، في إصابة 21 شخصا بجروح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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