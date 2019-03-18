مقتل 24 شخصا إثر خروج قطار عن سكته في الكونغو الديمقراطية

أفادت الشرطة وهيئات طبية في الكونغو الديمقراطية، عن مقتل 24 شخصا على الأقل واصابة أكثر من 31 آخرين بجروح بعدما خرج قطار بضائع على متنه ركاب متسللين سرا عن سكته في إقليم كاساي في وسط غرب البلد.

وقال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد لوكالة فرانس برس "انتشلنا 24 جثة معظمهم اطفال. إنها حصيلة مبدئية لأن العربات لا تزال مقلوبة"، مشيرا الى أن "معظم الركاب متسللين سرا لأنه قطار بضائع. علّقنا عمليات البحث بسبب حلول المساء في المنطقة".

وأوضح أن "العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي وخمسة عربات أخرى لا تزال مقلوبة".

وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.

وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية خروج القطار عن سكته.