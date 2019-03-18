الرئيس الصيني يقوم بجولة على إيطاليا وموناكو وفرنسا هذا الأسبوع

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في بيان الرئيس الصيني شي جينبينغ سيقوم بين 21 و26 آذار بجولة على إيطاليا وموناكو وفرنسا".

ومن المرتقب أن يتم خلال الزيارة إلى إيطاليا توقيع بروتوكول اتفاق بين بكين وروما بشأن "طرق الحرير الجديدة"، لتصبح إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع تنضم إلى هذا المشروع المعروف رسميا بمبادرة "الحزام والطريق" والرامي إلى إقامة مشاريع بنى تحتية ضخمة عبر العالم.

ويهدف مشروع "طرق الحرير الجديدة" بحسب بكين إلى تعزيز الترابط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ويقضي بتمويل بنى تحتية برية وبحرية تضم طرقات وسكك حديد وموانئ، تزيد كلفتها الإجمالية عن ألف مليار دولار.

وبعد روما، سيقوم شي جينبينغ بزيارة رسمية إلى موناكو، ستكون الأولى لرئيس صيني في الحكم إلى الإمارة. وتحتفل فرنسا والصين هذه السنة بالذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.