روسيا اليوم: نيوزيلندا تتهم مراهقا بترويج تسجيل مذبحة المسجدين

مثل مراهق في الـ 18 من عمره اليوم الاثنين أمام القضاء في نيوزيلندا بتهمة ترويج تسجيل مذبحة المسجدين ووقائعها التي راح ضحيتها خمسون مصليا برصاص السفاح برينتون تارانت. وذكرت مصادر مطلعة لقناة روسيا اليوم، أن القاضي حجب اسم المتهم الذي روج مواده التي عنونها بصورة للمسجد تحت مسمى "تم تحقيق الهدف".
وذكر المدّعون إن المراهق المتهم بالتحريض على العنف، معرّض لعقوبة السجن لمدة أقصاها 14 سنة لكل جريمة بين التهم المنسوبة إليه، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 نيسان، بعد أن قرر القاضي حبسه على ذمة التحقيق.
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