كرم: ما نشهده هو معركة سياسية تحت عنوان الفساد

اشار أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم إلى ان "القوات تتمنى أن تُفضح ملفات الفساد وتكشف لأنها هي أبعد ما يكون عن هذه الملفات"، مؤكدا انه "يجب احترام كل القوانين اللبنانية ونتمنى ان يكونوا صادقين في محاربة الفساد انما ما نشهده هو معركة سياسية تحت عنوان الفساد".

وفي حديث اذاعي اضاف كرم: "لا اعتقد أن الامور ستصل الى مفترق طرق وما نشهده هو نوع من الضغوط لنيل بعض المكاسب على حساب الهدنة الرئاسية وضغط على رئيس الحكومة لنيل أكبر حصة من التعيينات".