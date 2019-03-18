علم الدين استنكر العملية الارهابية في نيوزيلاندا

أعرب النائب عثمان علم الدين عن أسفه واستنكاره "للعملية الإرهابية التي حصلت في نيوزيلندا ضد مصلين آمنين في مساجدهم"، وشكر "اصحاب الصحف والوسائل الاعلامية العربية في استراليا على عملهم القيم لأن البلد الوحيد غير العربي الذي تصدر فيه صحف وتوجد فيه إذاعات عربية هو استراليا".

وقال: "إن رئيس الحكومة سعد الحريري أشاد في مناسبات عدة بالإعلام اللبناني والعربي في استراليا تعبيرا عن تقديره لهم"، منوها "بالدور الكبير الذي تقوم فيه الجالية اللبنانية افرادا ومؤسسات في دعم بلدهم الأم لبنان واهلهم ماديا ومعنويا".

وكشف في مؤتمر صحافي في مركز "تيار المستقبل" في سيدني في حضور منسق التيار في سيدني عمر شحادة أن "عددا من المشاريع في المنية سيتم تنفيذه من خلال متابعته مع الرئيس سعد الحريري ومنها الاوتوستراد الدولي الذي يمتد العمل به من البداوي الى العبودية وسيتم بدأ العمل به خلال أيام كما أخذت الموافقة المبدئية من الرئيس الحريري على زيادة السقف المالي لمستشفى المنية الحكومي الى ثلاث مليارات وقابل الى الازدياد". أضاف: "لقد بدأ تنفيذ الكورنيش البحري ومرفأ اللصيادين و تم تكليف فريق من الوزارات المختصة لمتابعة ومباشرة العمل بالاضافة الى مشروع الضم والفرز والذي يبدأ من دير عمار مرحلة أولى و مرحلة ثانية سيتم من خلال تمويل الاوتوستراد العربي والذي يحتاج الى تمويل كبير له"، مشيرا الى ان "المنتدى الثقافي الكويتي الذي وضع حجر الاساس له أيام المرحوم النائب هاشم علم الدين و بعده تم ايقاف العمل به لأكثر من عشر سنوات ومن خلال صداقتنا مع الكويتيين ومتابعة الرئيس الحريري خصص له مبلغ مالي و سيتم إكمال العمل به ضمن خطط مدروسة".