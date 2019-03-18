"اللي يمد إيده هنقطعها".. رسائل كامل الوزير من جولته في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نظم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، أمس الأحد، إلى محطة السكك الحديدية بالإسكندرية.

ووجه الوزير عدة رسائل خلال الجولة، كان أهمها ما يلي:

1ـ " نسعى للتعرف على مشكلات وزارة النقل والوصول للتقييم شامل للموقف".

2 ـ " العالمين بالوزارة لن يستسلموا لضعف الموارد والإمكانيات وقلة الموارد المالية".

3 ـ " أطالب بالصبر شهرين للتوصل إلى التشخيص الصحيح في قطاعات وزارة النقل المختلفة".

4 ـ "الأخطاء واردة من الجميع ونعمل على تصحيحها".

5 ـ " لن نقبل التعدي على المال العام".

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6 ـ "نعمل على مدار 24 ساعة لصالح مصر وسيكون هناك مردود إيجابي في أقرب وقت".

7 ـ لم أكن بعيدا يوما عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح للوزارة سيساعدني فيها نواب لجنة النقل بالبرلمان.

8 ـ أول خطوة في إصلاح السكة الحديد مسؤولية المواطن المصري.

9 ـ " يجب على كل مواطن أن يلتزم بدفع التذكرة، والحفاظ على المرافق".

10 ـ أغلب الركاب غير ملتزمين بدفع التذكرة.

11ـ التزام المواطنين بدفع التذاكر يساعد كثيرًا في توفير موارد للهيئة ومن ثم الإصلاح.

12 ـ "اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها".