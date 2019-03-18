محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
نظم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، أمس الأحد، إلى محطة السكك الحديدية بالإسكندرية.
ووجه الوزير عدة رسائل خلال الجولة، كان أهمها ما يلي:
1ـ " نسعى للتعرف على مشكلات وزارة النقل والوصول للتقييم شامل للموقف".
2 ـ " العالمين بالوزارة لن يستسلموا لضعف الموارد والإمكانيات وقلة الموارد المالية".
3 ـ " أطالب بالصبر شهرين للتوصل إلى التشخيص الصحيح في قطاعات وزارة النقل المختلفة".
4 ـ "الأخطاء واردة من الجميع ونعمل على تصحيحها".
5 ـ " لن نقبل التعدي على المال العام".
6 ـ "نعمل على مدار 24 ساعة لصالح مصر وسيكون هناك مردود إيجابي في أقرب وقت".
7 ـ لم أكن بعيدا يوما عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح للوزارة سيساعدني فيها نواب لجنة النقل بالبرلمان.
8 ـ أول خطوة في إصلاح السكة الحديد مسؤولية المواطن المصري.
9 ـ " يجب على كل مواطن أن يلتزم بدفع التذكرة، والحفاظ على المرافق".
10 ـ أغلب الركاب غير ملتزمين بدفع التذكرة.
11ـ التزام المواطنين بدفع التذاكر يساعد كثيرًا في توفير موارد للهيئة ومن ثم الإصلاح.
12 ـ "اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها".
كانت هذه تفاصيل خبر "اللي يمد إيده هنقطعها".. رسائل كامل الوزير من جولته في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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