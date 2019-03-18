رائد أعمال تونسي مشيدًا بملتقى أسوان: "التنظيم عظيم" وشباب مصر واعي ومثقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أشاد إلياس ريحي، رائد أعمال تونسي مُشارك في جلسة ريادة الأعمال المجتمعية من منظور إفريقي، على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي بحُسن تنظيم الملتقى الذي تستضيفه أسوان: "تنظيم الملتقى ضخم للغاية، وفيه مستوى عالي من الفنية والنظام والأمن".

وأضاف ريحي لـ"الخليج 365"، أن عمله يختص بمساعدة الشركات الشبابية والجمعيات غير الهادفة للربح على صياغة حملاتها التسويقية: "حتى يساعدوا مزيدًا من الشباب".

وأشار الشاب التونسي إلى أنها المرة الأولى له في مدينة أسوان ومصر: "أول مرة آجي أسوان، جميلة برشة وشعب أسوان رحب بينا كثير، وظلوا يبتسمون لنا".

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وأوضح ريحي أنه وصل إلى أسوان مساء الجمعة الماضية، وزار أماكن سياحية كثيرة، لافتًا إلى أنه ملأ استمارة تقدم للملتقى على الإنترنت وتواصلت معه إدارة الملتقى لتأكيد حضوره.

وعن الأسباب التي دفعته للحضور قال: "أنا عربي إفريقي تونسي، حبيت أكون ضمن الملتقى وأقابل الشباب الأخرين، وأرى مستقبل إفريقيا ومشاريعهم في بلدانهم الاجتماعية والريادية".

وأكد الشاب التونسي أن: "شباب مصر واعي ومثقف وعنده القدرات اللازمة ليعطي رأيه في كثير من القرارات وليساهم بطريقة إيجابية".