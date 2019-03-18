البطالة تدفع شابا إلى محاولة الانتحار من أعلى لاقط هوائي

عرفت مدينة العطاوية، أول أمس السبت، إقدام شاب على محاولة انتحار بعد صعوده إلى أعلى نقطة على لاقط هوائي لشركة للإتصالات.
وكشفت مصادر “اليوم 24″، أن شابا تسلق اللاقط الهوائي، وشرع في ترديد عبارات غير واضحة بأعلى صوته، مهددا برمي نفسه احتجاجا على وضعيته الاجتماعية المتردية.
واضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الوقاية المدنية حلت بعين المكان وتمكنت من إنقاد الشاب الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم إحالته على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بمراكش.
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