انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة إيرانية تقضي بسجن مواطن أمريكي أكثر من 10 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 08:51 صباحاً - أصدرت محكمة إيرانية حكماً بسجن المواطن الأمريكي مايكل وايت، عشر سنوات؛ بعد إدانته بإهانة المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، ونشر صورة خاصة على الإنترنت.

وقال مارك زيد، محامي المتهم الأمريكي، إنه تلقّى تفاصيل الحكم الصادر بحق موكله من وزارة الخارجية الأمريكية، وفق ما نشر موقع "بي بي سي".

وقالت أسرة وايت، الجندي السابق بالقوات البحرية الأمريكية، إنه احتُجز من قبل السلطات الإيرانية، في يوليو الماضي، أثناء زيارة صديقة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقال زيد: "لا تزال لدينا مخاوف حيال المشكلات الصحية التي يعانيها (وايت) بالفعل، لكن ورد إلينا أنه يبدو بحالة صحية جيدة".

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وقال صحيفة "نيويورك تايمز"، التي نشرت أول تقرير عن الحكم الصادر بحق وايت، إن المواطن الأمريكي مثَل أمام المحكمة قبل الحكم لجلستين؛ في 6 و9 مارس الجاري على التوالي.

وأشار زيد إلى أن الخارجية الأمريكية تلقّت معلومات عن الحكم عن طريق دبلوماسيين سويسريين يمثّلون الولايات المتحدة في إيران، مؤكداً أن السلطات الإيرانية لم تسمح لوايت بالتواصل المباشر مع أسرته.

وأكدت أسرة وايت (46 عاماً) أنه سافر إلى إيران بتأشيرة سليمة لزيارة امرأة نشأت بينهما علاقة حب على الإنترنت في وقت سابق.

يُذكر أن وايت هو أول أمريكي يُسجن في إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقاليد الحكم، في يناير 2017.

وهناك ثلاثة أمريكيين لا يزالون قيد الاحتجاز لدى السلطات الإيرانية؛ هم سياماك وباقر نامازي، وشيوي وانغ. كما لا يزال الأمريكي روبرت ليفنسون في عداد المفقودين في إيران، منذ 2007.