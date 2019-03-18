انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 قتلى و6 جرحى باشتباكات بين القوات العراقية ومليشيات كردية في سنجار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 08:51 صباحاً - قُتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة، في وقت متأخر من مساء الأحد؛ إثر اندلاع اشتباكات غربي محافظة نينوى (شمال) بين القوات العراقية من جهة ومليشيات كردية موالية لحزب العمال الكردستاني

وقالت مصادر أمنية محلية لوكالة "الأناضول" إن الاشتباكات اندلعت شمالي قضاء سنجار؛ وأدت إلى مقتل عنصرين من مليشيات ما تسمى "وحدات مقاومة سنجار" المقربة من حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وإصابة اثنين آخرين.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات، كذلك، أدت إلى مقتل جندي عراقي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

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وأوضحت المصادر أن تعزيزات عسكرية عراقية أُرسلت إلى مكان الاشتباكات، دون توضيح سبب إرسالها، فوراً.

ووجد حزب العمال الكردستاني، المعروف اختصاراً بـ"بي كا كا"، موطئ قدم له في قضاء سنجار خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم "داعش" للقضاء، صيف 2014.

وتتصارع كثير من الأحزاب السياسية والمليشيات الموالية لإيران، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني، من أجل السيطرة على قضاء سنجار الواقع غربي محافظة نينوى شمال غربي العراق، حيث أعلن ممثلون لبعض المليشيات المسلحة، في يناير الماضي، إنشاء كيان للحكم بالقضاء، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام أزمة جديدة.