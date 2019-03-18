انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: الجيش يخطط لإبقاء ألف جندي بسوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 08:51 صباحاً - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، بأن الجيش الأمريكي يخطط لإبقاء نحو ألف جندي في سوريا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤولين (لم تسمهم)، أن الجيش يخطط للاحتفاظ بما يقرب من ألف جندي بسوريا، ضمن تحوُّل بالموقف يأتي بعد ثلاثة أشهر من أمر الرئيس دونالد ترامب بانسحاب لقواته بالكامل من سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن محادثات الإدارة الأمريكية المطولة مع تركيا والحلفاء الأوروبيين، والتنظيمات التي تدعمها واشنطن بسوريا، فشلت في التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، وهي جزء من خطة ترامب الهادفة إلى مغادرة سوريا.

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وسبق أن أعلن ترامب، في 19 ديسمبر 2018، سحب قوات بلاده البالغ عددها ألفي عسكري من سوريا؛ بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش"، لكن دون تحديد جدول زمني.

وفي 22 فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض أنه سيُبقي قوة أمريكية صغيرة "لحفظ السلام"، قوامها 200 جندي تقريباً، فترة من الوقت، في سوريا عقب الانسحاب.

وقال ترامب بعد أيام من قراره، إنه يعتزم الإبقاء على 400 جندي في سوريا مقسَّمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض عليها بشمال شرقي سوريا، والقاعدة الأمريكية في "التنف" قرب الحدود مع العراق والأردن.

وفي 8 فبراير الماضي، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا بحلول نهاية أبريل المقبل.