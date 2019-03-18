انت الان تتابع تفاصيل خبر 16 ديمقراطياً يتنافسون على ترشيح الحزب لخوض سباق الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 08:51 صباحاً - أصبحت السيناتور كريستين غيليبراند، أحدث السياسيين الديمقراطيين الساعين للفوز بترشيح الحزب، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2020.

وأعلنت المرأة، البالغة من العمر 52 عاماً، والسيناتور عن نيويورك عزمها الترشح، عبر فيديو على الإنترنت بثته الأحد، وفق ما نشر موقع "بي بي سي"، اليوم الاثنين.

وكان 15 سياسياً ديمقراطياً آخرين قد أعلنوا عزمهم، خوض المنافسة على ترشيح الحزب.

وتضم القائمة السناتورز إليزابيث وارين، كمالا هاريس، بيرني ساندرز، الذي نافس هيلاري كلينتون على ترشيح الحزب عام 2016، وعضو الكونغرس السابق عن ولاية تكساس بيتو أوروك.

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وفي الفيديو، أشارت غيليبراند إلى الرئيس دونالد ترامب، قائلة: "الشجاعة لا تضع الناس في مواجهة بعضهم البعض، ولا تضع المال فوق الأرواح، الشجاعة لا تنشر الكراهية، ولا تخفي الحقيقة ولا تبني جداراً، هذا ما يفعله الخوف".

وصنعت هذه المرأة المتزوجة والأم لصبيين، شهرتها من خلال تصديها للمضايقات الجنسية، خصوصاً في الجيش، قبل ظهور حركة "مي تو" التي تدعمها بقوة، وفق ما بينت إذاعة مونت كارلو الدولية.

والمرشحة تريد خصوصاً الدفاع عن مجتمع يتسم بمزيد من المساواة، مع نظام صحي "يكون حقاً وليس امتيازاً" وتعليم عام أفضل وتدريب مهني.

ويعكس الترشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة تنوعاً غير مسبوق مع عدد قياسي من النساء ومرشحين ينتمون إلى الأقليات.