شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 24 شخصًا في حادث قطار بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل
و قال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد إن العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي و خمس عربات أخرى ما تزال مقلوبة، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.
وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية أن القطار خرج عن سكته.
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