فنزويلا تناور لحماية إمدادات الكهرباء والماء .. وجوايدو في جولة داخلية

كاراكاس ـ وكالات: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الجيش الفنزويلي ومجموعات مدنية سيبدآن مناورة تدريبية لحماية إمدادات الكهرباء والمياه، فيما بدأ خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا جولة في بلاده.

وأضاف مادورو في مقطع فيديو نشر على موقع “تويتر”أن التدريبات تستهدف تدريب المشاركين في المناورة على استراتيجيات الدفاع عن قطاعات الإمدادات الكهربية والمائية.

وكتب مادورو في تغريدته إن هذا سيتيح حماية منظومة الكهرباء في البلاد “من الهجمات الإمبريالية”، بحسب وصفه.

وواصل مادورو القول “نحن نرفع مستوى مؤسسة الشعب إلى المثالية من أجل الدفاع عن السلام”.

وكانت فنزويلا تعرضت للشلل مؤخرا بسبب انقطاع التيار بصورة كلية على مدار اليوم، وكان مادورو ألقى باللائمة في ذلك على هجوم سيبراني خططت له المعارضة والولايات المتحدة للعمل على انهيار نظام الطاقة.

إلى ذلك بدأ خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا جولة في بلاده في إطار جهوده للإطاحة بنيكولاس مادورو.

وكتب جوايدو على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عقب أن خاطب المتظاهرين في مدينة بلنسية بشمال غرب البلاد “لقد أظهرنا أننا سوف نستمر في الخروج في الشوارع لأن المستقبل والديمقراطية لنا”.

وأضاف”اليوم في باريناس وأنزواتجي وفيرجاس، خرج المواطنون بكثافة لكي يصاحبوا زعمائهم الإقليميين لإحراز تقدم في (عملية الحرية)”.

وكان جوايدو (35 عاما)، الذي دعا لتنظيم مظاهرات جديدة، قد أعلن مؤخرا أنه سوف يحشد أنصاره من جميع أنحاء البلاد ويقوم بمسيرة إلى العاصمة كاراكاس.