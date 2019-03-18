قانون جديد في نيوزيلندا بعد الهجوم على المسجدين

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة، وذلك في أعقاب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش.
ونقلت وكالة رويترز ما جاء على لسان أرديرن في مؤتمرها الصحفي "أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل".
وتابعت "هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا".
وختمت قائلة إن تحقيقا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.
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