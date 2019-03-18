نيوزيلندا توافق على إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار السلاح بين الأفراد

قال رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار السلاح بين الأفراد.

وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة صباح الإثنين - أن الإجراءات التي ستتخد بشأن الحد من انتشار الأسلحة بين الأفراد سيتم الإعلان عنها قبل اجتماع الحكومة الإثنين المقبل.

Advertisements

وقالت أرديرن: "هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون 10 أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا"، مضيفة أن تحقيقا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.

كان الإرهابي برينتون تارانت (28 عاما) قد أقدم على ارتكاب مجزرة بعد قام بفتح النار على المصلين في المسجدين بمدينة كراستشيرش جنوب نيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة للمرة الثانية في الـ5 من أبريل/نيسان، حيث قالت الشرطة إنه من المحتمل أن يُوجّه إليه مزيد من الاتهامات.