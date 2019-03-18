انت الان تتابع 900 ألف أسترالي يطالبون بطرد النائب العنصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب العنصري

وقع أكثر من 900 ألف أسترالي على عريضة تطالب بطرد السناتور فرايزر أنينج، من البرلمان، بعد تصريحاته العنصرية المعادية للإسلام، عقب هجوم استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وأدى إلى مقتل 52 شخصا على الأقل، وإصابة العديد من المصلين خلال صلاة الجمعة. وكان أنينج، المعروف بعنصريته، قد قال في بيان نشره على حسابه الرسمي في «تويتر»، في أعقاب الهجوم، إن «السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا، هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها»، مضيفًا: «لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم. لكن في العادة هم المنفذون».

وأوضحت صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد»، أن أكثر من 900 ألف شخص في أستراليا وقعوا على عريضة لعزله، في سابقة تحدث لأول مرة بتاريخ البلاد. وكانت تصريحات السناتور المتطرف، قد أثارت موجة من الغضب، ودفعت رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسونـ للرد بنفسه عليها، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وقال موريسون: