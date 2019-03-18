انت الان تتابع شرطة نيوزيلندا: سفاح المسجدين تصرف بشكل فردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم نيوزيلندا

ذكرت الشرطة في نيوزلندا، اليوم الأحد، أنه يعتقد أن منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش»، الجمعة الماضية، تصرف بشكل فردي، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أن البرلمان سوف يكرم أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي بعد غد الثلاثاء، وأنه سيتم تسليم الجثث إلى ذويهم بحلول الأربعاء، متابعة أن هناك أسئلة أخرى يجب الإجابة عليها حول دور مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» والذي استخدم لقطات حية للهجوم، مشيرة إلى أن هذه المنصات لها مدى واسع وهي مشكلة لا تتعلق ببلادها وحدها.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد كشفت صباح اليوم الأحد، أن مكتبها تلقّى الجمعة بيانا من المسلح الذي قتل 50 شخصًا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت أرديرن لصحفيين: «كنتُ واحدة من أكثر من 30 متلقّيًا للبيان الذي أُرسِل