شرطة نيوزيلندا: سفاح المسجدين تصرف بشكل فردي

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هجوم نيوزيلندا
ذكرت الشرطة في نيوزلندا، اليوم الأحد، أنه يعتقد أن منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش»، الجمعة الماضية، تصرف بشكل فردي، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أن البرلمان سوف يكرم أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي بعد غد الثلاثاء، وأنه سيتم تسليم الجثث إلى ذويهم بحلول الأربعاء، متابعة أن هناك أسئلة أخرى يجب الإجابة عليها حول دور مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» والذي استخدم لقطات حية للهجوم، مشيرة إلى أن هذه المنصات لها مدى واسع وهي مشكلة لا تتعلق ببلادها وحدها.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد كشفت صباح اليوم الأحد، أن مكتبها تلقّى الجمعة بيانا من المسلح الذي قتل 50 شخصًا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت أرديرن لصحفيين: «كنتُ واحدة من أكثر من 30 متلقّيًا للبيان الذي أُرسِل
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد كشفت صباح اليوم الأحد، أن مكتبها تلقّى الجمعة بيانا من المسلح الذي قتل 50 شخصًا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت أرديرن لصحفيين: «كنتُ واحدة من أكثر من 30 متلقّيًا للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء».
وأشارت إلى أن البيان لم يتضمّن أيّ موقع أو تفاصيل محدّدة، مضيفةً أنّه تمّ إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من استلامه. ووصفت أرديرن في وقت سابق الهجوم بالإرهابي بأنه أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا.
ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل، أمس السبت، إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، 28 عاما، الذي يشتبه بكونه متعصبا يعتقد بتميز العرق الأبيض. (التفاصيل)
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