قائد شرطة نيوزيلندا: مسلح واحد فقط نفذ الهجوم على المسجدين

جدة - عمرو شويل ولنجتون -الخليج 365:

قال قائد الشرطة في نيوزيلندا اليوم الاثنين إن السلطات متأكدة من أن مهاجما واحدا فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش يوم الجمعة.

وأضاف مفوض الشرطة مايك بوش في مؤتمر صحفي “أريد أن أؤكد أننا نعتقد أن مهاجما واحدا فقط هو المسؤول عن هذا الحادث الشنيع”.

وقال “هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءا مهما للغاية من تحقيقنا”.