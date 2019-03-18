مصر .. إحالة أوراق قاتل عصافير الجنة إلى المفتي العام

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر، بإحالة أوراق المتهم محمود نظمي الذي قام بقتل طفليه فى قضية هزت الرأى العام خلال الشهور الماضية، إلى فضيلة المفتي العام .

اعترف محمود نظمي المتهم بقاتل طفليه ريان ومحمد بقرية ميت سلسيل والمشهورة إعلاميا بقضية عصافير الجنة وإلقائهم أحياء من أعلى كوبرى فارسكور التابعة لمحافظة دمياط فى أول أيام عيد الأضحى الماضى.

وقال نظمى، خلال جلسة محاكمته أمس، أمام محكمة الجنايات بالمنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى: "أنا من قام بقتل أبنائى وإن لله وإنا إليه راجعون"، وهذه هى المرة الأولى التى يعترف فيها محمود نظمى أمام هيئة المحكمة بارتكاب الجريمة.

وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، إحالة أوراق محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنيه ريان ومحمد، عن طريق إلقاءهم داخل نهر النيل من أعلى كوبرى فارسكور بدمياط خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وتحديد جلسة 17 إبريل للنطق بالحكم.