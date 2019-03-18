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إيران تستدعى سفيرها لدى كينيا بعد الحكم على إيرانيين بالسجن

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نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله الأحد، إن إيران استدعت سفيرها لدى كينيا بسبب حكم أصدرته محكمة كينية بتأييد حبس إيرانيين اثنين 15 عاما.

كما سلمت إيران السفير الكيني في طهران شكوى رسمية يوم السبت، بعد الحكم المتعلق بحبس كل من أحمد أبو الفتحي وسيد منصور موسوي.

وفي عام 2016 خفف قاض كيني حكما بالسجن مدى الحياة صدر بحق الإيرانيين إلى 15 عاما بعد إدانتهما بالتخطيط لهجمات. وأثارت القضية مخاوف من احتمال أن تخطط إيران لضرب أهداف في ذلك البلد الواقع بشرق أفريقيا.

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واعتقل الاثنان في يونيو عام 2012 وأدينا بعد ذلك بعام بالتخطيط لشن هجمات وحيازة 15 كيلوجراما من المتفجرات من النوع الذي تستخدمه الجيوش .

وقال محققون كينيون آنذاك إن الاثنين قد تكون لهما صلات بفيلق القدس ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وقال قاسمي إنه كان من المقرر الإفراج عن المتهمين قبل أن تؤيد المحكمة الكينية الحكم الصادر بحقهما يوم الجمعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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