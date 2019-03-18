منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا "عاقل" وسيدافع عن نفسه!

اسماء السيد - بدا الأسترالي برينتون تارنت منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا "عاقلًا"، وقرر أن يدافع عن نفسه، على ما أفاد محاميه السابق وكالة فرانس برس الاثنين.

"الخليج 365": توجّه إلى تارنت البالغ 28 عامًا تهمًا بتنفيذ مذبحة مروعة على مساجد النور ولينوود في كرايست تشيرش الجمعة الماضية والتي قتل فيها 50 شخصًا وجرح العشرات.

قال المحامي ريتشارد بيترز، الذي عيّنته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة، لوكالة فرانس برس إنّ تارنت "أشار إلى أنه لا يريد محاميًا".

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تابع "هو يريد أن يمثل نفسه في القضية"، مقللًا من مزاعم أن تارنت ربما لا يكون لائقًا عقليًا للمثول أمام المحكمة.

وأكد أن "الطريقة التي قدمها كانت عقلانية، و(تنبئ عن) شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية. هكذا ظهر. بدا أنه يفهم ما الذي يحدث" حوله.

والسبت، مثل مدرّب اللياقة البدنيّة السّابق والناشط اليميني وهو مكبّل اليدين، ويرتدي قميصًا أبيض، يلبسه المعتقلون أمام المحكمة. وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددًا أمام المحكمة في 5 أبريل.