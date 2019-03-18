مقتل صحافي معارض بالرصاص في جنوب هندوراس

اسماء السيد - تيغوسيغالبا: قتل صحافي هندوراسي معارض بالرصاص في الشارع في جنوب البلد، الواقع في أميركا الوسطى، حسبما ذكرت الشرطة ومنظمات حقوقية مساء الأحد.

قالت الشرطة في ناكومي التي تبعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة تيغوسيغالبا إنّ ليوناردو غابرييل هرنانديز البالغ 54 عاما أصيب بالرصاص في الشارع ونقل إلى عيادة توفي فيها لاحقا.

وقال أحد الشهود إنّ هيرنانديز، الذي كان يعمل مراسلًا تلفزيونيًا في محطة فالي، ويعد من أشد منتقدي الحكومة الهندوراسية، كان يترجل حين قابل شخصًا أطلق عليه النار. وأفادت اللجنة غير الحكومية لحرية التعبير أنّ هرنانديز كان مدير ومقدم برنامج "الشعب يتحدث".

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قال المتحدث باسم المفوض الوطني لحقوق الإنسان خوليو فيلاسكيز إنّ 77 صحافيًا ومذيعًا ومالكًا وموظفًا في وسائل إعلام قتلوا في هندوراس منذ العام 2001. وأشار المتحدث إلى أنّ 92 بالمائة من هذه الجرائم تمر من دون عقاب، بل إنه لا يتم التحقيق فيها أساسًا.

وتشكّل هندوراس وجيرانها السلفادور وغواتيمالا "المثلث الشمالي"، المنطقة الأكثر عنفًا في العالم خارج بؤر الصراع الرئيسة.

وذكرت دراسة أجراها مصرف التنمية للبلدان الأميركية العام 2018 أن سان بيدرو سولا، ثاني أكبر مدينة في هندوراس، يبلغ معدل القتل فيها أكثر من 80 لكل 100 ألف شخص، أي ما يشكّل ما بين 10 و20 ضعف المتوسط العالمي. ويشار إلى أن هندوراس أفقر بلد في أميركا الوسطى، يعيش أكثر من ستين بالمئة من سكانه، البالغ عددهم 8.7 ملايين نسمة، في فقر مدقع.

