الجنرال دانفورد ينفي تقريرا عن إبقاء ألف جندي أميركي في سوريا

نفى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد، تقريرا صحافيا عن اعتزام الولايات المتحدة ترك نحو ألف جندي في سوريا، مؤكدا أن الخطط لإبقاء قوة من حوالي 200 جندي لم تتغير.
كانت وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنه مع فشل المحادثات مع تركيا والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق بشأن "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا، فإن الولايات المتحدة تنوي الآن مواصلة العمل مع المقاتلين الأكراد في البلاد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الخطة قد تتضمن الإبقاء على ما يصل إلى ألف جندي أميركي في جميع أنحاء سوريا.
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