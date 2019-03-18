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مقتل شخصين في حادث بفندق في أيرلندا الشمالية

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أعلنت شرطة إيرلندا على مواقع التواصل الاجتماعي أن شخصين قتلا في حادث أثناء حفل بمناسبة يوم القديس باتريك في فندق في كوكستاون بأيرلندا الشمالية.

وأضافت شرطة أيرلندا الشمالية ان "السبب المحدد للحادث لا يزال غير معلوم، لكن هناك تقارير عن تدافع في المكان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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