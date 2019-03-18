مقتل شخصين في حادث بفندق في أيرلندا الشمالية

أعلنت شرطة إيرلندا على مواقع التواصل الاجتماعي أن شخصين قتلا في حادث أثناء حفل بمناسبة يوم القديس باتريك في فندق في كوكستاون بأيرلندا الشمالية.

وأضافت شرطة أيرلندا الشمالية ان "السبب المحدد للحادث لا يزال غير معلوم، لكن هناك تقارير عن تدافع في المكان".