محامي الارهابي الاسترالي يعلن ان تارنت عاقل وسيدافع عن نفسه

أعلن محامي الارهابي الاسترالي برينتون تارنت، منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أنّ تارنت "عاقل" وقرر أنّه سيدافع عن نفسه.

وكشف المحامي ريتشارد بيترز، ل وكالة "فرانس برس"، الذي عينته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة، أنّ تارنت "أشار إلى أنه لا يريد محاميا، هو يريد أن يمثل نفسه في القضية"، مقللا من مزاعم أن "تارنت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة".وأكّد أن "الطريقة التي قدمها تارنت كانت عقلانية وتنبيء عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية. هكذا ظهر. بدا أنه يفهم ما الذي يحدث" حوله.