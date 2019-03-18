أعلن محامي الارهابي الاسترالي برينتون تارنت، منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أنّ تارنت "عاقل" وقرر أنّه سيدافع عن نفسه.
وكشف المحامي ريتشارد بيترز، ل وكالة "فرانس برس"، الذي عينته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة، أنّ تارنت "أشار إلى أنه لا يريد محاميا، هو يريد أن يمثل نفسه في القضية"، مقللا من مزاعم أن "تارنت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة".وأكّد أن "الطريقة التي قدمها تارنت كانت عقلانية وتنبيء عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية. هكذا ظهر. بدا أنه يفهم ما الذي يحدث" حوله.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي الارهابي الاسترالي يعلن ان تارنت عاقل وسيدافع عن نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.