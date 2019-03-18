رئيسة وزراء نيوزيلندا: الموافقة على إجراءات أكثر صرامة للحد من السلاح

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ان الحكومة وافقت على إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار حمل السلاح للأفراد. وأوضحت ان الاجراءات الجديدة بشأن حمل السلاح ستعلن خلال 10 أيام.

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