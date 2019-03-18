الشرطة النيوزيلندية: منفذ هجوم المسجدين تصرف منفردا لكن ربما تلقى دعما

أعلن مفوض الشرطة النيوزيلندية ان منفذ هجوم المسجدين تصرف منفردا لكن ربما تلقى دعما. وأضاف "نعتقد أن شخصاً واحداً فقط هو المسؤول عن الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست تشورتش". وشدد على ان "مستوى التأهب الأمني في البلاد سيبقى في مستوى عالٍ".

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