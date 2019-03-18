الفرزلي: نحن مع وجود الحكومة وابقائها لانقاذ البلد

علق نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على التوتر بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل معتبرا انه "بكل موضوعية لا أرى أن المسألة هي مسألة خلاف بينهما"، معتبرا انه "يجب ايجاد جسور بين الافرقاء والمسألة ليست مسألة تلذذ بدفع الامور باتجاه المشاكل"، مؤكدا ان "كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عام ومبدئي".

وفي حديث اذاعي أوضح الفرزلي ما يحكى استئثار التيار الوطني الحر بالتعيينات مؤكدا ان " الانسان بريء حتى اثبات ادانته وهذه التسريبات غايتها صرف الانظار عن المشكلة الاستراتيجية والتحديات التي تواجه لبنان"، لافتا الى اننا "مع وجود الحكومة وابقائها لانقاذ البلد ولعدم تفشيل معركة محاربة الفساد".