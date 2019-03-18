مصادر التيار للجمهورية: لا قرار بفتح معركة سياسية مع "المستقبل"

رأت مصادر بارزة في "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية"، ان "ليس هناك لدى "التيار" قرار بفتح معركة سياسية مع "المستقبل" ولا نريد أن ننزلق إلى سجال معه، لكن في الوقت نفسه لسنا في وارد أن نتخلّى عن ثوابتنا واقتناعاتنا".

واشارت إلى "أنّ التلويح باحتمال تغيير الحكومة هو طرح تحفيزي بالدرجة الأولى من أجل تجنّب فشلها". وأضافت المصادر "نحن نعرف أنه لم يمض على تشكيل الحكومة سوى فترة قصيرة، إلا أننا وجدنا انّ المؤشرات الأولية المتعلقة بنمط مقاربتها لبعض الملفات ليست مشجعة، ولذا كان لا بدّ من رفع الصوت لتصويب مسارها من دون أن يعني ذلك اننا نريد افتعال أزمة سياسية".