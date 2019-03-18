صومالية في ملتقى أسوان: أعرف عن مصر الكثير.. و"بحب شيرين وعمرو دياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قالت فاطمة إسماعيل، إحدى الشابات الصوماليات المشاركة بملتقى الشباب العربي الإفريقي في أسوان، إن زيارتها لمصر هي الأولى، مضيفة أنها أُعجبت بطريقة عيش الأهالي في أسوان: "جميلة.. الحياة بسيطة الناس عفوية وطيبة وبُساط للغاية".

وأضافت فاطمة لـ"الخليج 365"، أمس الأحد، على هامش مشاركتها في جلسات اليوم الثاني من الملتقى، أنها تعرف الكثير عن الحياة في مصر من خلال الأفلام والسينما المصرية، متابعة: "أنا بحب عمرو دياب، وشيرين ملكة الإحساس، وتامر حسني".

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وأشارت الشابة الصومالية التي تعمل كمنتجة في إحدى القنوات التلفزيونية بالصومال، إلى أنها ملأت استمارة لحضور ملتقى أسوان عبر الإنترنت، وأنها المرة الثانية التي تملأ فيها استمارة المشاركة بعد تقدمها من قبل للمشاركة في منتدى الشباب بشرم الشيخ الماضي.

ولفتت فاطمة إلى أنها شاركت بالملتقى للتعرف على شباب من كافة الدول، إلى جانب المشاركة في مناقشة القضايا والمشاكل العربية والإفريقية: "أحس أنه حان الوقت لنتكلم، لأن سكوتنا مش هيفيدنا نحن الجيل القادم، لازم ناخد من القادة اليوم خبرات بحيث نطبقها غدًا".

وعن ترأُس مصر الاتحاد الإفريقي، تمنت فاطمة أن تعمل مصر على تحسين سمعة القارة السمراء في الخارج: "ونبدأ نركز على مواردنا وقضايانا، وشوية بشوية مع النقاش والحوار نوصل لشيئ كويس".