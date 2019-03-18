ملتقى الشباب العربي الأفريقي والتحقيق مع نائب "السكة الحديد".. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تناولت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات، جاء في مقدمتها فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي التي عقدت في أسوان على مدى يومين، بالإضافة إلى قضايا محلية وخارجية متنوعة.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" مواصلة ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان أعماله لليوم الثاني، وأشارت إلى مطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسي النهوض بالقارة الإفريقية، والتغلب على التحديات، وتغيير واقع شعوبها إلى الأفضل.

وأوضحت أن الرئيس شدد على ضرورة إعداد ورقة بالاحتياجات العاجلة لتنمية القارة، تمهيدًا لطرحها أمام القمة العربية ــ الإفريقية المقبلة في الرياض، على أن تكون محددة الإجراءات وممكنة التنفيذ.

وأشارت الصحف إلى اقتراح الرئيس السيسي ــ خلال مشاركته في المائدة المستديرة "وادي النيل ممر للتكامل العربي والإفريقي"، على هامش المنتدى ــ الذي يتضمن عدة نقاط، منها إنشاء صندوق عربي ــ إفريقي، لتمويل مشروعات البنية التحتية بإفريقيا، وتدشين السوق العربية ــ الإفريقية المشتركة، والسعي بقوة لضمان نجاحها.

Advertisements

ولفتت إلى الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي للحكام من أجل كشف الحقائق أمام شعوبهم وتوعيتهم، لمواجهة تلك المخاطر، وتطرقه إلى التجربة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء بنية تحتية ضخمة في الطرق والكهرباء والطاقة والمناطق الصناعية الجديدة، منوهًا إلى أنه يمكن إقامة طيف واسع من الصناعات التي تقوم على استغلال الثروات الطبيعية الهائلة في القارة، وتوضيحه بأن تكاتف الدول الإفريقية وراء هذا الهدف يسمح بتدفق الثروات عليها وتنميتها.

وأبرزت الأهرام كشف سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن أن الوزارة تتفاوض على نحو ملياري دولار جديدة كتمويل مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية، لدعم مشروعات تطوير قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة، خلال الاجتماع الذي عقده المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الدكتورة سحر نصر، لبحث الخطط التمويلية للمشروعات الجاري تنفيذها في جميع قطاعات النقل.

وفي الشأن الخارجي ألقت الضوء على أجواء الحزن البالغ، التي خيمت على مراسم دفن ضحايا الهجوم الإرهابى على المسجدين بمدينة كريست تشيرش، حيث أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أمس أن السلطات ستبدأ تسليم أعداد محدودة من الجثث إلى الأسر لدفنها إلى أن يتم تسليم كل الجثث بحلول بعد غد، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد موجة تضامن من مختلف طوائف الشعب النيوزيلندي للوقوف بجانب أسر الضحايا ومساعدة الكثير من المسلمين الذين سيطرت عليهم مشاعر الخوف.

أما جريدة الجمهورية فألقت الضوء على قرار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إحالة المحاسب مصطفى سلطان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية في الهيئة، بسبب مخالفات مالية بالقطاع وإنهاء تكليفه نائبًا للمالية.

وكشفت المصادر عن أنه إذا أثبتت التحقيقات الاتهامات الموجهة له، ستحيله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. ​