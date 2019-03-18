اليوم.. الإعلان عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، كما سيتم إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تكريم أم من ذوي الإعاقة، والأم لابن من ذوي الإعاقة، تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية، إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الإعاقة أو الأم التي لديها ابن معاق، هي ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال.

وأكدت الوزارة أن اختيار الأم البديلة لكونها أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل حصال على مؤهل عالٍ، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة، كما أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضًا تفضيل الأم الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.​