حدث ليلًا| 10 توصيات من السيسي في ملتقى أسوان.. وتطورات مجزرة "مسجدي نيوزيلندا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- "علاج مليون إفريقي".. 10 توصيات للسيسي في ختام ملتقى الشباب (فيديو)

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، فعاليات الملتقى الأول للشباب العربي والإفريقي، الذي عقد على مدار يومين بمدينة أسوان.

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- انتصار السيسي: إفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

نشرت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تديونة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكدت فيها سعادتها بما تم مناقشته ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان.

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- المصري إمام مسجد "المذبحة" في نيوزيلندا في أول حوار: هكذا نجوت

مرت خمس دقائق فقط على بدء جمال فودة خطبته يوم الجمعة أمام حوالي 200 من المصلين، حينما بدأ العديد منهم في الصراخ وانتابهم الفزع وزادت سرعة الخطوات بعد سماع 3 طلقات نارية.

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- جمال شعبان يكشف: هكذا تغيّر معهد القلب في عهدي

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن معهد القلب شهد في عهده طفرة طبية لمسها المرضى المترددين لتلقي العلاج.

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- "تشخيص صحيح".. كامل الوزير يكشف ملامح خطته لتطوير "النقل"

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لن يستسلم لضعف الإمكانيات، وسيمضي في تطوير مرافق الهيئة المختلفة.

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- "التعليم": 5 خطوات للحصول على شريحة "تابلت أولى ثانوي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم، 5 خطوات للحصول على شريحة "التابلت" بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي يبدأ تسليمها اعتبارا من اليوم الإثنين.

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- الخارجية: مصر تنعى ضحايا فيضانات اجتاحت موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي

أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي الشقيقة، ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 150 شخصاً وإصابة مئات أخرين، فضلًا عن نزوح الآلاف.

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بابا الفاتيكان يخرج عن النص في كلمته عن ضحايا "مجزرة المسجدين"

ارتجل بابا الفاتيكان كلمتي "أشقاءنا المسلمون" في كلمته التي نعى فيها ضحايا "مجزرة المسجدين" التي وقعت في نيوزيلندا، الجمعة، وأودت بحياة 50 شخصًا.

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- البيت الأبيض يرفض محاولة الربط بين ترامب ومرتكب حادث نيوزيلندا

رفض البيت الابيض اليوم أية محاولة تهدف إلى الربط بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومرتكب حادث الاعتداء الإرهابي يوم الجمعة الماضي على مسجدي كرايست تشيرش بينوزيلندا، والذى أسفر عن مصرع 50 شخصًا وجرح 50 آخرين.

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- محامي مرتكب مجزرة "مسجدي نيوزيلندا" يعلن تخليه عن القضية

ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية محلية، اليوم الاثنين، أن برينتون تارانت، البالغ من العمر 28 سنة، والمتهم بقتل 50 شخصًا في إطلاق نار داخل مسجدين بكرايستشيرش الأسبوع الماضي، يعتزم تمثيل نفسه أمام المحكمة.

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- مسؤول إثيوبي: أسباب تحطم الطائرة المنكوبة مشابهة لسقوط مثيلتها الإندونيسية

أعلن مسؤول إثيوبي، أن تفريغ البيانات من الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، التي راح ضحيتها 159 شخصًا، كشف عن تشابه أسباب السقوط مع مثيلتها الإندونيسية "ليون إير" التي أقلعت من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 29 أكتوبر الماضي، وسقطت بعد 12 دقيقة من تحليقها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

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- الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين

تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً أمس الأحد من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

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