أبرزها "رشوة التموين والتخابر مع حماس".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- الجنايات تُحاكم 9 متهمين بقضية "رشوة التموين"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في قضية " رشوة وزارة التموين".

- سماع شهادة مسئول ملف النشاط الإخواني بقضية "التخابر مع حماس"

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تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، لشهادة مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

- استكمال محاكمة 304 متهمين بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

- الجنايات تستمع للشهود في محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة 15 طالبًا؛ لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا، والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.