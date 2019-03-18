محمد اسماعيل - القاهرة - كرايستشيرش - (د ب أ):
قال صاحب متجر "جن سيتي" لبيع الأسلحة النارية في نيوزيلندا، إن براندون تارانت منفذ هجوم كرايستشيرش الإرهابي اشترى 4 قطع أسلحة نارية عبر الإنترنت.
وقال ديفيد تيبل إن تارانت اشترى 4 قطع أسلحة نارية وذخيرة من "جن سيتي"، لكنه أضاف أنه اشترى السلاح نصف الآلي من مكان آخر.
وأضاف تيبل "لم نرصد أي شئ غير عادي بشأن حامل الترخيص".
وقال إن متجره كان يعمل وفقًا للقوانين الحالية ولديه طرق للتحقق من أن العملاء لا يقومون بتخزين الأسلحة والذخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر منفذ مجزرة نيوزيلندا اشترى 4 قطع سلاح من الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.