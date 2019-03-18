مصر تقدم تعازيها في ضحايا فيضانات موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن تعازيها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 150 شخصاً وإصابة مئات آخرين، فضلاً عن نزوح الآلاف.

وأعربت مصر في بيان صادر عن الخارجية عن تعازيها لأسر الضحايا، "متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها مع الحكومات والشعوب الشقيقة لكل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في تلك الأزمة".

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