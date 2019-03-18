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حكومة نيوزيلندا توافق على قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة نيوزيلندا توافق على قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، إن الحكومة وافقت على قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح.

وأضافت فى تصريحات، أن إعلان الإصلاحات بشأن حمل السلاح سيتم خلال 10 أيام.

يذكر أنه تم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل، حيث قالت الشرطة إنه من المحتمل أن توجه إليه المزيد من الاتهامات.

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والهجوم الذي وقع يوم الجمعة في كرايست تشيرش، والذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالإرهابي، هو أسوأ هجوم على الإطلاق تشهده نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم الاثنين لأول مرة بعد الهجوم الإرهابي، ويأتي تشديد قوانين السلاح على قائمة جدول أعمال الاجتماع.

 

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