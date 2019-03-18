حكومة نيوزيلندا توافق على قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح

وأضافت فى تصريحات، أن إعلان الإصلاحات بشأن حمل السلاح سيتم خلال 10 أيام.

يذكر أنه تم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل، حيث قالت الشرطة إنه من المحتمل أن توجه إليه المزيد من الاتهامات.

Advertisements

والهجوم الذي وقع يوم الجمعة في كرايست تشيرش، والذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالإرهابي، هو أسوأ هجوم على الإطلاق تشهده نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم الاثنين لأول مرة بعد الهجوم الإرهابي، ويأتي تشديد قوانين السلاح على قائمة جدول أعمال الاجتماع.