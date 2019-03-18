نيوزيلندا توجه تهمًا لمراهق نشر جريمة كرايست تشيرتش على مواقع التواصل

وجهت السلطات النيوزيلندية تهم لمراهق نشر جريمة كرايست تشيرتش على مواقع التواصل بشكل مباشر، بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

كان المتهم الأسترالي برينتون تارانت، 28 سنة، قد مثل أمام المحكمة العليا لمحاكمته في الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، بتهمة واحدة هي القتل.

وقالت وزارة الهجرة المصرية إن أربعة مصريين قتلوا في الهجوم، مشيرة في بيان إلى أن السفير المصري بنيوزيلندا طارق الوسيمي قرر تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا.

وأكد الوسيمي أن السفارة المصرية بنيوزيلندا تواصلت مع أهالي الضحايا وهم: منير سليمان (٦٨ سنة)، أحمد جمال الدين عبدالغني (٦٨ سنة)، أشرف المرسي، أشرف المصري.