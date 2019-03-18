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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بإندونيسيا إلى 73 قتيلاً

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليم بابوا الواقع أقصى شرقي إندونيسيا إلى 73 قتيلاً.

وقال مسؤولون بإدارة الكوارث في إندونيسيا إن الفيضانات تسببت أيضًا في إصابة أكثر من 74 شخصًا و فقدان نحو 60 آخرين كما أدت إلى تشريد أكثر من أربعة آلاف شخص.

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كما أدت الفيضانات و الانهيارات الأرضية إلى إتلاف جسرين و أكثر من 100 منزل فضلاً عن إغلاق الطرق و انقطاع إمدادات الكهرباء عن مناطق عديدة.

وتكافح فرق الإغاثة للوصول إلى المناطق النائية من الإقليم وهناك مخاوف من زيادة ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتستمر عمليات البحث عن الضحايا في بلدة سينتاني التي تعد الأكثر تضررًا حيث سقط فيها 51 قتيلاً على الأقل حتى الآن.

وضربت الفيضانات إقليم بابوا عقب أمطار غزيرة انهالت بغزارة أمس السبت تسببت أيضًا في انهيارات أرضية شديدة جرفت العديد من المنازل والمباني الأخرى والسكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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