الان تتابع صاحب متجر أسلحة: الإرهابي منفذ هجوم نيوزيلندا اشترى منا أربع قطع سلاح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كرايست تشيرش -الخليج 365:
قال صاحب متجر “غن سيتي” لبيع الأسلحة النارية في نيوزيلندا، إن براندون تارانت منفذ هجوم كرايستشيرش الإرهابي اشترى أربع قطع أسلحة نارية عبر الإنترنت.
وقال ديفيد تيبل إن تارانت اشترى أربع قطع أسلحة نارية وذخيرة من “غن سيتي”، لكنه قال إنه اشترى السلاح نصف الآلي من مكان آخر.
وأضاف تيبل “لم نرصد أي شئ غير عادي بشأن حامل الترخيص”.
وقال إن متجره كان يعمل وفقاً للقوانين الحالية، ولديه طرق للتحقق من أن العملاء لا يقومون بتخزين الأسلحة والذخيرة.
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