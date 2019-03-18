سلال غذائية سعودية وتحسين الوضع المعيشي لـ100 أسرة يمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الغيظة، لحج، الجوف، الضالع

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع المواد الإيوائية للمتضررين في محافظة المهرة، حيث جرى توزيع 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط، لسد احتياج المتضررين في مديرية حات والمناطق الصحراوية. وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر بتدخلات المملكة الإغاثية والإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

ووزع المركز 300 سلة غذائية، تزن 22 طنا و200 كجم في مخيمات النازحين في مناطق الحميدات، الرميلة، الجر، السيل، المحزام التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 1,800 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية، تستهدف محافظات يمنية عدة، بينما وزع 630 سلة غذائية تزن 46 طنا و620 كجم على النازحين والمتضررين في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3,780 فردا، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف محافظات يمنية عدة، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج دورات إدارة المشاريع لقطاع معيلات الأسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.

وتلقت 100 متدربة مهارات إعداد دراسة الجدوى للمشاريع وإدارة وتسويق المنتجات التي تصنعها المتدربات لتحقيق عائد مادي يسهم في تحسين الوضع المعيشي لأسر المعيلات.

وتأتي الدورات استكمالا للدورات التي أخذتها المتدربات خلال الأشهر الماضية في مجالات الخياطة والكوافير والمعجنات وصناعة البخور، وعبرت المستفيدات عن شكرهن الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمنحهن فرص تدريب تمكنهن من تحسين دخلهن المعيشي.

المحافظات المستفيدة من مركز الملك سلمان في الـ24 ساعة الماضية

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المهرة

احتياجات إغاثية

الجوف

300 سلة غذائية

الضالع

630 سلة غذائية

لحج

دورات لمعيلات الأسر