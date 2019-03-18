باقري يزور عملاء إيران في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بوجود عملاء عسكريين لبلاده في سوريا، وأكد أن زيارته التي بدأها أمس الأحد، على رأس وفد كبير إلى دمشق تتضمن جولة تفقدية على ما أسماه بالمستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

ومن المقرر أن يشارك باقري في الاجتماع الثلاثي الذي يضم أيضا العراق، ووفقا لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية، فإن زيارة باقري تستهدف أيضا «تطوير التعاون الدفاعي العسكري وإجراء مشاورات تتعلق بالإرهاب والتنسيق بين إيران والعراق وسوريا، فضلا عن متابعة أحدث القضايا في المنطقة».