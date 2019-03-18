الجامعة العربية تطالب إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة، رام الله دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة وجود تحرك إقليمي ودولي لمطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص ومساءلة المسؤولين عن تدمير الممتلكات الفلسطينية الخاصة وتخريبها. وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية المستشار منير الفاسي، في كلمته أمام ندوة «الحق في السكن اللائق: أفضل الممارسات - أبرز التحديات»، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، إن الشعب الفلسطيني لا يزال يقبع تحت الاحتلال الذي لا يتوانى بسياساته الاستيطانية التوسعية في هدم المنازل.



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