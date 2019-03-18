مقري لبوتفليقة: تنح ولا تُدر ظهرك للشارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

دعا الزعيم الجزائري البارز عبدالرزاق مقري، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة إلى التنحي بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية ضد الرئيس المريض الذي حكم 20 عاما.

وقال مقري، رئيس حركة مجتمع السلم «حمس»، أكبر حزب إسلامي في الجزائر: «الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد، وما استفزه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتمادي في تجاهله وإدارة الظهر لمطالبه».