الجيش اليمني يتقدم في معقل الحوثيين.. وهادي: سننتصر لخيارات شعبنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية تقدما ميدانيا ملحوظا في جبهتي البرح غرب محافظة تعز ومران، المعقل الرئيس لجماعة الحوثي بصعدة، وسط خروقات ميدانية لهدنة وقف إطلاق النار الأممية في محافظة الحديدة.

وأعلن الجيش الوطني اليمني أمس مصرع وجرح أكثر من 25 مسلحا حوثيا، بينهم قيادات ميدانية بارزة خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش أمس الأول ضد مواقع الميليشيات في منطقة البرح غربي محافظة تعز، وتمكنت خلالها من استعادة السيطرة على وادي المقصب وعدد من الجبال المحيطة بها كانت تتمركز فيها الميليشيات.

وأكد الجيش مصرع ثلاثة من قيادات الحوثي في مواجهات منطقة البرح هم: عبدالله الباجني، وعبدالملك القابلي، ورشيد تاج الدين، وفي جبهة مران بصعدة اشتدت حدة المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي بالمعقل الرئيس للحوثي، وأكد موقع ”سبتمبر“ الناطق باسم الجيش مصرع القياديين في ميليشيات الحوثي الانقلابية صالح الخوزري، وحسين خلوفة خلال المواجهات التي دارت في المنطقة.

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وفي الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي خرق وقف إطلاق النار في مناطق عدة، وأدى القصف إلى مقتل امرأة، وإصابة 6 مدنيين بينهم طفلان في مدينة حيس، وتدمير ثلاثة منازل بمنطقة المغاري غرب المديرية، كما استهدف القصف منطقتي الجبلية وقرية القريمة في مديرية التحيتا المجاورة.

وأكدت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي عززت وجودها بآليات ثقيلة بينها دبابات ومدفعية ومنصات صواريخ في منطقة السويق، وذكر سكان محليون في مناطق القهرة والمرير ومفرق العدين أن الميليشيات استقدمت 3 دبابات وأسلحة ثقيلة ونشرتها في محيط مدينة حيس.

وكشف تقرير حقوقي أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 6234 انتهاكا بحق المواطنين في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوبي مدينة تعز خلال الفترة من 9 سبتمبر 2015 حتى منتصف مارس 2019.

انتهاكات الحوثيين في تعز وفق تقرير حقوقي:

55 حالة قتل خارج إطار القانون بينها 10 أطفال و 8 نساء

227 إصابة للمدنيين بينهم 52 طفلا و52 امرأة

3 مدنيينا ستشهدوا بسبب ألغام زرعها الانقلابيون

11 أصيبوا بينهم 4 نساء بإعاقة دائمة بسبب الألغام

31 حالة اختطاف

4 حالات تعذيب

مشاهدات يمنية