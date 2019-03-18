تسليم جثامين الضحايا.. وباكستان تكرم بطلا تصدى لسفاح نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولنجتون، إسلام أباد

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إن عملية تسليم جثامين قتلى الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش إلى ذويهم بدأت أمس، وتوقعت أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الجثامين بحلول الأربعاء المقبل.

وكانت عمدة مدينة كرايستشيرش ليان دالزيل ذكرت في وقت سابق أن موظفي مجلس المدينة يعملون على إعداد مواقع المقابر حتى يمكن أن تجري عمليات الدفن في أقرب وقت ممكن، وذلك تماشيا مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس، إنه سوف يتم منح جائزة وطنية للمواطن الباكستاني الذي قتل خلال محاولته التصدي لمنفذ الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا الجمعة الماضي، وقال خان عبر تويتر :»باكستان فخورة بـ/ميان نعيم رشيد/ الذي استشهد خلال محاولة التصدي للإرهابي نصير التفوق الأبيض، وسوف يتم الاعتراف بشجاعته عبر منحه جائزة وطنية».

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وقتل رشيد الذي ظهر في الفيديو وهو يحاول التصدي للمسلح، مع نجله أيضا، وكان من ضمن قتلى الهجوم ما لا يقل عن تسعة باكستانيين بينهم امرأة واحدة، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل أمس، وكتب خان على تويتر :»هذا يؤكد ما نصر عليه دائما: أن الإرهاب ليس له دين».

وبينما أعلن مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش أمس ارتفاع حصيلة القتلى إلى 50 شخصا، وأن اثنين من المصابين في الهجوم لا تزال حالتهما حرجة، أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تضامن الولايات المتحدة مع نيوزيلندا إثر الهجمات الإرهابية على مسجدين، عبر اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز .

وفي شأن آخر، أعلن موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي أمس محو 5ر1 مليون فيديو للهجوم الإرهابي في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية « خلال 24 ساعة» بعد وقوع الهجوم.

وقالت رئيسة مكتب الموقع في نيوزيلندا ميا جارليك على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «نستمر في العمل على مدار الساعة لمحو المحتوى المسيء بالاستعانة بالتكنولوجيا والأشخاص».

وأضافت جارليك أنه من بين الفيديوهات التي تم محوها، 2ر1 مليون مقطع فيديو «جرى حظرها لدى تحميلها»، وأوضحت «احتراما لأسر الضحايا ومخاوف السلطات المحلية، نحن نقوم أيضا بمحو جميع النسخ المعدلة للفيديو».