التحقيقات: الطائرة الإثيوبية سقطت من 10 آلاف قدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت التحقيقات التي جرت على مدار الساعات الماضية، أن الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي راح ضحيتها 149 راكبا، سقطت من ارتفاع يزيد على 10 آلاف ميل، بعد أن واجهت مشاكل في التحكم.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية، أن الطائرة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة، فور إقلاعها من المدرج قبل أن يبلغ الطيار عن مشكلات ويطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.

وأوضح المصدر أن صوتا من قمرة قيادة الطائرة بوينج 737 ماكس 8 طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم قبل أن يطلب العودة سريعا.