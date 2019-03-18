رئيسة وزراء نيوزيلندا تناقش قضية البث المباشر للهجوم الإرهابي مع "فيسبوك"

تعتزم رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إجراء مشاورات مع شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بشأن البثّ المباشر للهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا على الموقع. وكان "فيسبوك" قد أعلن إزالة مليونا ونصف المليون فيديو للهجوم خلال 24 ساعة من وقوعه.

وذكرت أرديرن في مؤتمر صحافي ان "هذه المسألة ليست في أيدي نيوزيلندا، ولكن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع أن نلعب دوراً فعالاً في حل هذه المشكلة". مشيرة الى ان "هذه قضية سوف أناقشها بصورة مباشرة مع (فيسبوك)".

وشدّدت أرديرن، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، أن السلطات والمؤسسات في نيوزيلندا فعلت كل ما في وسعها لكي تتم إزالة هذا المحتوى، ولكن في النهاية، الأمر يعود لمنصات التواصل الاجتماعي لكي تسهل وتدعم إزالة فيديو الهجوم.